¡ERA UN GOLAZO! Garza saca tremendo riflazo y León se salva ante Tigres
¡POR POQUITO Y ERA UN GOLAZO! 😱🔥 Garza sacó un potente disparo que pasó rozando la portería de León. Tigres estuvo muy cerca de marcar un auténtico golazo en El Volcán. ¡Se salvaron los Esmeraldas!
¡LEÓN SE SALVÓ DE MILAGRO! 🐯🔥 Garza estuvo a centímetros de marcar un golazo para Tigres con un impresionante riflazo que pasó por un costado de la portería de León.
⚽😱 Revive el potente disparo de Garza y una de las jugadas más peligrosas del partido Tigres vs León, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Universitario, El Volcán.