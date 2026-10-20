¡ERA UN GOLAZO! Garza saca tremendo riflazo y León se salva ante Tigres

¡LEÓN SE SALVÓ DE MILAGRO! 🐯🔥 Garza estuvo a centímetros de marcar un golazo para Tigres con un impresionante riflazo que pasó por un costado de la portería de León.

⚽😱 Revive el potente disparo de Garza y una de las jugadas más peligrosas del partido Tigres vs León, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Universitario, El Volcán.

