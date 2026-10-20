¡SE ERIZA LA PIEL! Emotiva interpretación del Himno Nacional Mexicano en el Volcán
¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽❤️ El Estadio Universitario se llenó de emoción con la interpretación del Himno Nacional Mexicano previo al encuentro entre Tigres y León. ¡Un momento que puso la piel chinita!
¡UN MOMENTO QUE ERIZA LA PIEL! 🔥 El Himno Nacional Mexicano retumbó en el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, durante la ceremonia previa al partido Tigres vs León de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.