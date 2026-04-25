ÚLTIMA HORA: Equipo confirma su regreso a la Liga BBVA MX

Este viernes 24 de abril del 2026, un equipo confirmó en sus redes sociales su regreso a la Liga BBVA MX. Para el torneo Apertura 2026, estará entre los 18 equipos de la primera división y ha empezado a difundir su presencia en las redes sociales.

El equipo que regresa es el Atlante. El equipo de lo potros vuelve a la primera división para seguir con su historia en el máximo circuito.

"¡SE ACABÓ LA ESPERA! 👾⚽

El verdadero Equipo del Pueblo vuelve más fuerte que nunca a la máxima categoría. Prepárense, los #PotroDeHierro venimos con hambre de gloria y toda la historia que nos respalda. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver".

¡SE ACABÓ LA ESPERA! 👾⚽

El verdadero Equipo del Pueblo vuelve más fuerte que nunca a la máxima categoría. Prepárense, los #PotroDeHierro venimos con hambre de gloria y toda la historia que nos respalda.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/46sPQei1Ah — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 25, 2026

Atlante jugará en el Estadio Banorte

El conjunto del Atlante va a ser uno de los equipos que usará las instalaciones del Estadio Banorte para el Apertura 2026. Será su casa para jugar de local y se espera que los días en los que juegue sea los viernes al tener que compartir el inmueble con el América y el Cruz Azul.