Atlante vs América, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Espectacular! Regresan las emociones del futbol mexicano con el espectacular partido entre Atlante vs América en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.

No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este viernes 24 de julio en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.

El conjunto Azulcrema buscará su segundo triunfo tras haber derrotado a Querétaro en la Jornada 1, mientras que los Azulgranas en su regreso al Estadio Azteca tratarán de sumar sus primeros 3 puntos bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera.