Pachuca anuncia a FIGURA española que ganó el Mundial como su DT para Apertura 2026

La grave crisis por la que atraviesa el Pachuca Femenil ha tenido repercusiones inmediatas y la directiva de las Tuzas destituyó al director técnico Óscar Torres, luego de seis torneos al frente del equipo, para nombrar a Montserrat Tomé.

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Montserrat Tomé es nombrada nueva entrenadora del Pachuca Femenil

Montse Tomé fue nombrada como nueva directora técnica del Pachuca Femenil para lo que resta del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX, en medio de una crisis de resultados que atraviesa el equipo que ha sido uno de los más dominantes de la división.

Tomé llega con una amplia experiencia en el banquillo tras haber sido asistente técnica de Jorge Vilda en la conquista de la Copa Mundial de la FIFA Femenil 2023 con la Selección de España y tras la destitución del estratega fue ella quien asumió el cargo,

Bajo su mando, España mantuvo la inercia ganadora y conquistó la UEFA Women´s Nations League y el subcampeonato de la Eurocopa Femenina.

🌬️ | 𝐓𝐨𝐦𝐞n el reto, 𝐭𝐨𝐦𝐞n el destino en sus manos:



¡Bienvenida a las Diosas del Viento! 👊🏻 pic.twitter.com/PCDcl1rdYW — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) September 25, 2026

El Pachuca Femenil se ha caracterizado por ser uno de los equipos más comprometidos con su división femenil con el fichaje de grandes estrellas del futbol nacional e internacional, por lo que ahora busca devolver a las Tuzas al protagonismo de los primeros lugares de la tabla con el nombramiento de Tomé.

Luego de ocho jornadas de la Liga Femenil MX, el cuadro hidalguense suma siete puntos y arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas que lo tienen marginado hasta la sexta posición del Grupo B.

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