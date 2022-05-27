Resumen Atlas 2-0 Pachuca | Final ida | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Atlas toma ventaja en la final de ida del Grita México Clausura 2022, pues con golazos de Luis Reyes y Julián Quiñones, los rojinegros se impusieron 2-0 al líder, Pachuca, en el primer capítulo de la serie por el título de la Liga BBVA MX.

Los goles de Atlas ante Pachuca.

Con un cabezazo del lateral Luis Reyes, quien se elevó en el área para rematar con contundencia y hacer estallar el Estadio Jalisco, y sobre el final del encuentro, la figura del delantero, Julián Quiñiones redondeó la noche mágica en Guadalajara, Jalisco para poner el 2-0 y casi acariciar el tercer título en la historia de los “Zorros”.

Con un importarte triunfo, los rojinegros llegan confiados a la final de vuelta del Grita México Clausura 2022 a disputarse el próximo domingo en el estadio Hidalgo.

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