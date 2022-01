Atlas no cree en “campeonitis” y tiene la misma ambición

El campeón del futbol mexicano regresa a la actividad este sábado después de tener pendiente su partido de la Jornada 1 del Clausura 2022. El cuadro del Atlas regresa a casa recibiendo al Atlético de San Luis.

Atlas saldrá con la misma ambición de campeonar

Se lo dedico a todos los jugadores exatlistas: Luis Reyes

El director técnico de los Zorros, Diego Cocca, sabe que la presión después de romper la sequía de 70 años sin título en el cuadro rojinegro será alta pero no cree en la famosa “campeonitis” y saldrán con la misma ambición de cuando aún no eran campeones.

“Un poco lo que decía, no creo en esa campeonitis. Yo creo que hay una evolución y los jugadores que vinieron a la pretemporada el día 27 no son los mismos antes de jugar la final y eso es natural y es maravilloso, hoy somos campeones, hoy pasamos a la historia, hoy estamos en otro lugar, pero lo que tenemos que hacer con esto es utilizarlo para un trampolín y seguir creciendo, el primer reto es no perder la ambición el hambre que el equipo salta a la cancha y tenga la misma mentalidad y esa misma ambición como decías de antes de salir campeón”, comentó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Los objetivos para Atlas

Por otro lado, el entrenador rojinegro habló sobre los objetivos y la llegada de Emanuel Aguilera, primer refuerzo del Atlas este año y con el que esperan suplir la salida de un jugador importante como Jesús Ángulo.

“Estamos obligados a dar el máximo, dar el 100% de lo que tengamos, tenemos la base del equipo campeón. Se fue Jesús Ángulo, vino Emanuel Aguilera, si Dios quiere, puede venir algún otro refuerzo, tenemos tiempo todavía, pero estoy convencido de que vamos a ser competitivos, el objetivo nuestro es estar en los primeros puestos del futbol mexicano y no bajar de ahí”.

Atlas vs San Luís

Los Zorros debutan este sábado en casa frente al Atlético de San Luis, y así comenzar la defensa de su corona como campeones del balompié azteca.