Atleta olímpico ecuatoriano, Álex Quiñónez, es asesinado en su país

El atleta ecuatoriano Álex Quiñónez, finalista en los 200 metros de los Juegos Olímpicos Londres 2012, fue asesinado este viernes en la ciudad portuaria de Guayaquil, lugar donde residía. Las razones aún se investigan.

Según fuentes oficiosas, Quiñónez y un amigo suyo, de nombre Jojairo Arcalla, fueron asesinados a tiros por desconocidos.

Las redes sociales en Ecuador se encendieron con la noticia, que se produjo justo en el cuarto día de vigor de un estado de excepción declarado por el presidente del país, Guillermo Lasso, para intentar controlar el incremento de la delincuencia.

“Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñónez, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Operaciones conjuntas entre militares y policías se han concentrado en varias provincias de Ecuador, especialmente en la costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde se han registrado varias muertes violentas en las últimas semanas.

El Ministerio del Deporte reaccionó a la muerte de Quiñónez y remarcó que fue asesinado “el mejor velocista en la historia de nuestro país”.

La razón por la que no acudió a Tokyo

Quiñónez no pudo competir este año en los Juegos Olímpicos de Tokyo, tras una decisión del Comité Olímpico Internacional, que suspendió su participación tras no haberse reportado para un control rutinario de dopaje. El deportista apeló el fallo, pero la sanción se ratificó y no pudo ser inscrito para la justa.

La suspensión afectó de forma anímica al atleta, quien con lágrimas desde la concentración en Tokio, pidió disculpas a sus compatriotas por no poderlos representar en la competición, misma en la que esperaba alcanzar alguna medalla.

Con registros de 10,09 segundos en los 100 metros lisos y 19,87 en los 200, Quiñónez ha sido el mejor ecuatoriano en la disciplina y llegó a ubicarse en el tercer lugar del Campeonato Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Doha en 2019.

Asimismo, fue campeón de Juegos Panamericanos, Iberoamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos, entre otros.

EFE.