Estos son los atletas mexicanos que ganaron medalla en los Campeonatos Mundiales; ¿quienes llegarán a Los Ángeles 2028?

Muchas veces olvidados pero siempre respondiendo, los atletas mexicanos han tenido un año bastante destacado en las diversas competiciones donde hubo Campeonatos Mundiales. Por eso es momento de reconocerles, dado que la bandera nacional ondeó en lo alto gracias a sus medallas en este 2025. ¿Quiénes fueron esos atletas y en qué disciplinas? Aquí el desglose total en la cobertura de Azteca Deportes rumbo a Los Ángeles 2028.

¿Qué atletas mexicanos ganaron medalla en los Campeonatos Mundiales de 2025?

Algunos de los rostros se convirtieron rápidamente en los atletas más adorados por parte de la afición. Sin embargo, otros están ganándose el reconocimiento de las propias personas que regularmente están atentas a este tipo de actividades. Por ello, celebraron que 15 preseas brillantes se ganaron en nombre de México.

Osmar Olvera/Clavados (4 medallas), Andrea Becerra/Tiro con Arco (3 medallas), Alegna González/Marcha de 20 km (1 medalla), Uziel Muñoz/Lanzamiento de bala (1 medalla), Kenia Lechuga/Mundial de Remo (1 medalla), Gabriela Rodríguez/Tiro Deportivo (1 medalla), Mía y Lia Cueva/Calavados (1 medalla), Randal Willars/Clavados (1 medalla de bronce), Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo/Clavados (1 medalla) y Randal Willars, Alejandra Estudillo, Zyanya Parra y Osmar Olvera/Clavados - (1 medalla).

¿Quiénes fueron los atletas mexicanos que más medallas ganaron en este 2025?

Aunque las palmas se las llevó en general la delegación mexicana en los Juegos Acuáticos (allí llegaron ocho de los metales), otras disciplinas como Tiro con Arco y el propio Mundial de Atletismo dejaron resultados históricos. Pero los dos grandes nombres de los Mundiales de 2025 fueron Osmar Olvera y Andrea Becerra.

