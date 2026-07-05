Atlético Morelia 3-3 Cruz Azul: La Máquina Celeste deja ir una ventaja de tres goles en Michoacán
El campeón del futbol mexicano volvió a la acción tras su semestre soñado y empató ante el cuadro michoacano en un duelo lleno de emociones en el Morelos.
Como parte de su pretemporada, Cruz Azul jugará un partido amistoso en contra del Atlético de Morelia en el Estadio Morelos, en Michoacán. Sigue todas las acciones minuto a minuto con nosotros.
Horario de Cruz Azul vs Atlético de Morelia
Cruz Azul y Atlético de Morelia amistoso hoy 4 de julio 2026 se jugará en punto de las 19:30 pm, tiempo del Centro de México.