Atlético Morelia vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS |ver resultado de transmisión HOY sábado 4 de julio, partido amistoso del homenaje a Joel Huiqui, previo al Torneo Apertura 2026
El campeón del futbol mexicano vuelve a la acción tras su semestre soñado y ahora, trabajará por conseguir un bicampeonato en el Apertura 2026.
Como parte de su pretemporada, Cruz Azul jugará un partido amistoso en contra del Atlético de Morelia en el Estadio Morelos, en Michoacán. Sigue todas las acciones minuto a minuto con nosotros.
Horario de Cruz Azul vs Atlético de Morelia
Cruz Azul y Atlético de Morelia amistoso hoy 4 de julio 2026 se jugará en punto de las 19:30 pm, tiempo del Centro de México.