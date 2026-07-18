Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión HOY viernes 17 de julio, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026; marcador en línea, por internet y en directo

Arranca la actividad del Viernes Botanero y uno de los primeros juegos en disputarse es el Atlético de San Luis vs Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras.

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El campeón del futbol mexicano, Equipo de la Temporada y 10 veces glorioso Cruz Azul. 😮‍💨💙 pic.twitter.com/TOgdeGJJo6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 17, 2026

El partido se disputa este viernes 17 de julio del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El actual campeón del futbol mexicano hace su debut ante el San Luis.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul

Fecha: 17 de julio del 2026

Hora: 19 horas tiempo del centro de México

Estadio: Alfonso Lastras.

Así llega San Luis y Cruz Azul

Ambos equipos llegan con la ilusión de competir en el torneo Apertura 2026. En el caso del San Luis, ha tenido de refuerzos a su nuevo entrenador, Diego Mejía, mexicano de 42 años, en el ataque a Rafa Llorente español de 23 años.

En el caso de Cruz Azul, ha confirmado dos refuerzos en la platilla. Los jugadores Alan Montes, defensa central y Juan José Calero, delantero que busca pelear por un lugar en el primer equipo.