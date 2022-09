Las ausencias que tendrá América para el duelo ante Santos

Para enfrentar a Santos Laguna, en duelo pendiente de la Jornada 5, el América no contará con un par de futbolistas habituales en su sector defensivo.

Tanto Bruno Valdez como Emilio Lara han sido descartados por Fernando Ortíz para medirse a los laguneros en el Estadio Azteca, todo, por recomendación del cuerpo médico, encabezado por el doctor Alfonso Díaz.

Ausencias para el América

El paraguayo, quien inició el torneo lejos de ser considerado por el ‘Tano’ y —con el andar de las jornadas— se ganó un sitio, arrastra una molestia muscular desde el partido ante los Tigres, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato. En dicho cotejo, tuvo que ser sustituido y su lugar fue tomado por Néstor Araujo.

A partir de entonces, el zaguero de 29 años de edad no ha podido entrenar al parejo del resto de la plantilla y la cúpula azulcrema ha optado por no forzar su regreso. Luce complicado que tenga actividad ante las Chivas, en el Clásico Nacional del próximo 17 de septiembre.

El motivo de la ausencia de Lara en la convocatoria de las águilas no es distinto. En el juego más reciente, frente al Necaxa, recibió un golpe en el tobillo que no le ha permitido trabajar al cien por ciento a lo largo de la semana y, aunque se trata de una precaución, los doctores han preferido que no sea opción en el choque con los laguneros.

El ‘Pelón’ es visto como la nueva perla de la cantera emplumada y sus actuaciones lo han llevado a consolidarse como uno de los favoritos entre la afición. Si todo marcha conforme a lo planeado, el futbolista de 20 años —central nominal y lateral plurivalente— llegará con buen ritmo al encuentro más pasional de la Liga BBVA MX.

Esta mañana, tanto Bruno Valdez como Emilio Lara se presentaron a entrenar (y rehabilitarse) en Coapa; sus compañeros ya están concentrados para buscar la décima victoria consecutiva, que significaría, además, asegurar su sitio entre los primeros cuatro de la tabla y, con ello, sellar su pase a la liguilla.

