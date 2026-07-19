Rival de Cruz Azul sufre ACCIDENTE vial después de abandonar el estadio

Este sábado 18 de julio del 2026, el conjunto de Querétaro, rival de Cruz Azul en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil sub-19, reveló en sus redes sociales que sufrió un percance vial en el autobús que transportaba al equipo cuando regresaba del partido.

El accidente que sufrió Querétaro sub-19

El club reveló que sufrieron el accidente en su trayecto de regreso tras el juego de Cruz Azul vs Querétaro sub-19. Explicó que no hubo persoas con lesiones de gravedad, solo algunas integrantes presentaron golpes y lesiones menores que fueron atendidas por los servicios médicos correspondientes.

"El Club Querétaro informa que, este sábado, durante el trayecto de regreso tras el partido correspondiente a la categoría Sub-19 Femenil frente a Cruz Azul, el autobús que transportaba a nuestro equipo se vio involucrado en un percance vial.

Afortunadamente, no se registran personas con lesiones de gravedad. Algunas integrantes de la delegación presentaron golpes y lesiones menores, por lo que fueron valoradas y están siendo atendidas oportunamente por los servicios médicos correspondientes, siguiendo los protocolos establecidos".

El equipo detalló que el club activó los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento a las jugadores, cuerpo técnico, manteniendo comunicación con sus familiares. Finalizó asegurando que no hubo personas lesionadas.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente, el Club activó sus protocolos de atención y brindó acompañamiento inmediato a nuestras jugadoras y cuerpo técnico, manteniendo comunicación permanente con sus familias para informarles sobre la situación.

En Querétaro FC, la seguridad y el bienestar de nuestras jugadoras, jugadores y colaboradores es una prioridad. Por ello, continuaremos dando seguimiento a cada una de las personas involucradas hasta su total recuperación.

Agradecemos las muestras de apoyo y reiteramos que, afortunadamente, no hay personas con lesiones de gravedad ni hechos que lamentar".