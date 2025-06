¿Los autos de Checo Pérez y Max Verstappen eran diferentes? Exmecánico de Redbull revela la verdad

Durante su tiempo en Red Bull, Checo Pérez utilizó el mismo tipo de monoplaza que Max Verstappen, de acuerdo con Calum Nicholas, quien fue parte del equipo técnico por más de una década. En palabras del propio exmecánico, ambos autos eran ensamblados bajo los mismos parámetros y especificaciones. Así lo aseguró en una entrevista con ESPN, mientras promociona su libro Life in the Pitlane. Antes de cerrar su etapa con la escudería, Nicholas participó en temporadas clave para la carrera del piloto mexicano, que estaría cerca de firmar con Cadillac para 2026 . Durante ese periodo, explicó que la estructura de trabajo en el garaje no ofrecía condiciones distintas entre los corredores del equipo.

¿Checo Pérez tuvo el mismo coche que Max Verstappen en Red Bull?

El debate sobre la igualdad entre los monoplazas de Checo Pérez y Max Verstappen, que actualmente es el mejor pago en la parrilla de 2025 , ha circulado constantemente en redes sociales. Según Nicholas, quien fue técnico senior en motores de Red Bull, no existía diferencia estructural entre los autos. Ambos eran construidos de forma idéntica, salvo por decisiones personalizadas tomadas entre cada piloto y su ingeniero. Reconoció que en casos específicos, como cuando hay piezas nuevas en carrera y no hay disponibilidad para ambos vehículos, puede haber diferencias mínimas.

Getty Images Checo Pérez siempre tuvo una buena relación con todo el equipo de Red Bull

Pero aclaró que esto sucede de forma aislada y no constituye una norma en la organización. Esa percepción de que uno de los coches era superior, aseguró, se debe más a la capacidad de Verstappen de maximizar el rendimiento técnico disponible. En su relato, Nicholas también abordó el desgaste emocional de Checo Pérez en sus últimas campañas. Mencionó que el piloto tapatío llegó a un punto en el que parecía cómodo con la idea de dejar la escudería. Esta sensación, según el exmecánico, se intensificó durante la temporada 2024.

¿Cómo era la relación entre Checo Pérez y el equipo técnico de Red Bull?

Calum Nicholas relató experiencias personales con Checo Pérez, con quien compartió momentos fuera de la pista, incluyendo partidas de golf. A través de esos encuentros se fortaleció un lazo de respeto profesional y compañerismo. Más allá de lo técnico, la convivencia con el mexicano lo marcó positivamente, tanto que guarda recuerdos como el regalo de un putter por parte del piloto.

En lo deportivo, destacó que durante las temporadas 2022 y 2023, Checo mantuvo un rendimiento competitivo, especialmente en las primeras fechas, donde incluso luchó por el liderato con Verstappen. Nicholas considera que la presión constante del campeón mundial pudo influir en el rendimiento del mexicano.