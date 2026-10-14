AZ Alkmaar vs Hapoel; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Europa League

Una jornada más correspondiente a la UEFA Europa League 2026 - 2027 finalmente ha llegado y, sin duda, uno de los juegos más interesantes de este día traerá consigo la participación de Mateo Chávez, seleccionado nacional, por la banda izquierda del AZ Alkmaar.

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Mateo Chávez disputará un duelo continental más con el AZ Alkmaar, equipo que logró su pase a esta nueva edición de la Europa League. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto al juego que el conjunto neerlandés tendrá frente al Hapoel.

¿Cómo llegan el AZ Alkmaar y Mateo Chávez a este duelo de Europa League.

El AZ Alkmaar llega a este compromiso con la urgencia clara de obtener el triunfo luego de haber caído el fin de semana pasado como visitante frente al Feyenoord, institución que venció a Mateo Chávez y compañía y que, con ello, los bajaron hasta la tercera posición de la tabla general.

En cuanto al nivel continental, la realidad es que el AZ Alkmaar también inició con el pie izquierdo su participación en la Europa League después de caer como visitante precisamente ante el Sunderland, por lo que entiende que no se puede quedar más rezagado si lo que quiere es acceder a la siguiente ronda.

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Es por eso que el partido frente al Hapoel Beer Sheva luce fundamental en sus deseos no solo de obtener sus primeros 3 puntos de la temporada, sino también para acercarse a los primeros lugares y soñar con una siguiente ronda que traerá consigo dividendos económicos y deportivos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Mateo Chávez en la Europa League?

El AFAS Stadion abrirá sus puertas para el duelo de la Jornada 2 de la Europa League entre el AZ Alkmaar y el Hapoel, mismo en donde seguramente Mateo Chávez será titular. Ten en cuenta que el partido se llevará a cabo este jueves en punto de las 10:45 horas, y para verlo solo tienes que sintonizar ESPN.