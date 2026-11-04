AZ Alkmaar vs Juventus; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Europa League

La Jornada 4 de la UEFA Europa League finalmente ha llegado y, sin duda, uno de los partidos que se roba por completo las miradas es el que enfrentará al AZ Alkmaar frente a la Juventus, juego en donde el lateral por izquierda mexicano, Mateo Chávez, podría tener participación.

Champions League Barcelona vs Juventus

Mateo Chávez ha visto cómo sus minutos se han reducido en las últimas semanas al pasar de ser titular indiscutible a perderse algunos partidos. Por tal motivo, entiende que este duelo ante la Juventus de Turín podría ser perfecto para recuperar el buen nivel que mostró con el AZ Alkmaar.

¿Cómo llega el AZ Alkmaar de Mateo Chávez a este juego contra la Juventus?

Después de tres fechas disputadas dentro de la Europa League, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez se encuentra ubicado en la décima posición de la tabla general con 6 unidades. El equipo neerlandés comenzó su participación en este torneo con una derrota; sin embargo, se ha recuperdo en los últimos dos juegos.

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El AZ registra 6 de 9 puntos posibles, así como seis goles a favor por dos en contra, luego de las últimas victorias obtenidas ante el Ararat y el Beer Sheva, por lo que un triunfo más ante los de Turín podría ser suficiente para que el club escale a los primeros siete lugares de la clasificación.

La tarea, sin embargo, no será sencilla, pues frente a ellos se encuentra una Juventus de Turín que se mantiene invicta en la temporada con 7 puntos tras dos victorias y un empate, por lo que será un auténtico duelo de poder a poder entre neerlandeses e italianos en el campo.

¿Cuándo y dónde ver a Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Juventus?

Será este jueves 5 de noviembre cuando el AZ Alkmaar abra las puertas de su estadio para recibir a la Juventus de Turín en la Jornada 4 de la Europa League, duelo en donde el mexicano Mateo Chávez podría tener minutos. El partido se jugará a las 2 de la tarde y se transmitirá a través de Disney Plus.