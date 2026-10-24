AZ Alkmaar vs Twente; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 10 de la Eredivisie

Mateo Chávez se ha consolidado como uno de los jugadores que más actividad ha tenido a lo largo de la temporada 2026 - 2027 para cualquier mexicano en Europa, por lo que ahora es preciso conocer más detalles sobre el siguiente duelo entre el AZ Alkmaar y el Twente.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

El AZ Alkmaar continúa peleando en la zona alta de la clasificación general en la Eredivisie; sin embargo, este fin de semana se enfrentará a un cuadro que, como ellos, desea superar lo establecido por la lógica para adueñarse de la primera división de los Países Bajos.

¿Cuáles son los números de Mateo Álvarez en la temporada actual con el AZ Alkmaar?

Si contamos exclusivamente los duelos correspondientes a la temporada 2026 - 2027 de la Eredivisie, Mateo Chávez ha estado en prácticamente todos los juegos con el AZ Alkmaar y ha disputado 714 de los 900 minutos disponibles, lo cual habla de la regularidad que ha tenido en el campo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, ya sea como lateral o carrilero por izquierda, la realidad es que Mateo ha superado las expectativas al grado de acumular una anotación y tres pases a gol, números que lo colocan como uno de los mejores en su posición dentro de la campaña actual en los Países Bajos.

En cuanto al AZ Alkmaar, vale decir que actualmente el club se encuentra en la segunda posición de la tabla general solo por debajo del Feyenoord al sumar 20 unidades gracias a seis victorias, dos empates y una derrota, aunque su próximo rival cuenta con un punto menos que ellos.

¿Cuándo y a qué hora es el AZ Alkmaar vs Twente?

Se trata, sin duda, de un auténtico duelo de poder a poder entre dos de los mejores equipos de la Eredivisie en la actualidad. AZ Alkmaar y Twente se verán las caras este domingo 25 de octubre en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México, mediante Disney Premium.