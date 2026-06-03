Casi imposible que continúe: Azteca Deportes CONFIRMA posible salida de André Jardine del América

En un hecho, existe la posibilidad de que André Jardine se marche de las Águilas del América luego de tres años al frente de la dirección técnica del equipo azulcrema. Azteca Deportes a través del reporte Carlos Salgado ha confirmado que "es díficil que siga" en el Ame.

El americanismo se ha enterado de este rumor que toma cada vez más fuerza, y ha generado debate sobre su salida que por ahora no es oficial. Luego de un torneo de tropiezos y en el que casi no avanzan a Liguilla, se marcha Jardine, sin olvidar el legado que dejó con el equipo de Coapa.

El reporte OFICIAL de la tentativa salida de Jardine

En primera instancia, esta posible salida de Jardine, no es algo que haya sucedido hoy miércoles 3 de junio, aunque es este día cuando la información ha circulado por la tarde. Ante los cuestionamientos al interior del vestidor no hay mucho qué decir, pero sí una CONFIRMACIÓN de que pueda haber un cambio radical.

"Por ahora sigue. Pero casi imposible que continúe", esa fue la respuesta que obtuvo Carlos Salgado de una fuente que confirma que el puesto está en el alambre para el tricampeón.

¿Por qué se iría del América Jardine?

Lo que se reporta en diversos medios, es que existe la sensación de tener un cambio importante en el Ame y en ese sentido Jardine y su cuerpo técnico no tienen espacio. Así sería también con jugadores quizás que verán terminar ciclos.

¿Quién para llegar al América en lugar de Jardine?

André Jaridne, entrenador del Ame, ante esta tentiva salida dejará un lugar vacante y aunque todo está entre los rumores, se dice que Almada es un candidato potencial para llegar al banquillo azulcrema.

¿Y jardine, a dónde podría parar fuera del América?

No le faltarán ofertas al campeón en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 de la Liga MX, pero Jardine hace meses tuvo una tentadora oferta de su país, cuando el Botafogo intentó ficharlo.