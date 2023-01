Azteca Esports presenta alianza con la organización The Kings

Todo listo para el comienzo de las escenas competitivas del maravilloso mundo de los deportes electrónicos, tal es el caso del MOBA de Riot Games, donde este jueves 12 de enero se anunció la alianza estratégica entre la organización de esports mexicana, The Kings y Azteca Esports.

“La alianza entre ambos significa una oportunidad de crecimiento de una empresa ejemplar como lo es Azteca, y una empresa llena de sueños e ilusión”, expresó Pablo, CEO de The Kings.

El proyecto de The Kings en los deportes electrónicos

El nuevo miembro de la LLA se caracteriza por ser el único equipo de primera división en mantener su plantilla principal con puros miembros latinos, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo de la región y convertirse en el primer club en alcanzar la gloria de la liga de esta manera.

“El panorama de TK es maravilloso, tenemos representantes prácticamente de todos lados (Latinoamérica). Yo creo que vamos a tener una tasa de crecimiento mayor a las demás, tenemos una oportunidad de poder llegar a la final y alcanzar la victoria”.

La organización también debutó en la DDH, liga de dónde se consagraron campeones la temporada pasada. Ahora, en la segunda división de LoL de México, presentaron un equipo integrado por puras mujeres, único en la competencia.

“El posicionamiento de una marca nueva, que busca una nueva familia, de una marca que busca crecer tanto en los medios tradicionales como en los digitales, buscamos hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos. Crear un referente en los esports”.

The Kings debutará el próximo miércoles 25 de enero en primera división de League of Legends, en contra Six Karma, otra de las nuevas organizaciones en la LLA. Recordemos que el equipo que salga campeón de la temporada de primavera, será el representante de Latam en el MSI 2023.