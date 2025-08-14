deportes
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Regresamos al mundo de Kimetsu no Yaiba con la esperada secuela: Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2

Raúl Núñez
Esports
Compartir

La historia de Tanjiro Kamado continúa en el nuevo videojuego Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, la secuela oficial desarrollada por CyberConnect2 que expande la experiencia del universo de Kimetsu no Yaiba a través de los arcos más intensos del anime.

Esta segunda entrega cubrirá dos sagas fundamentales: el Distrito del Entretenimiento y la Villa de los Herreros, llevando a los jugadores a vivir combates espectaculares contra las Lunas Superiores con un estilo visual impresionante, fiel al trabajo.

El juego ya está disponible PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch en invierno de 2025, e incluirá un modo historia cinemático, con escenas animadas inéditas y momentos interactivos que sumergen al jugador en la trama original.

Aze Review
Comunidad y Lo Nuevo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

