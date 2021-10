Así se jugará la Fase de Eliminación del Worlds 2021

Luego de la Fase de Grupos en el Worlds 2021 de League of Legends, ocho equipos avanzaron a la instancia de Cuartos de Final, la cual se jugará del viernes 22 de octubre al lunes 25 para definir a los semifinalistas del Mundial de Leyenda.

Al finalizar la primera etapa de la competencia, los equipos que avanzaron fueron DWG KIA como líder del Grupo A (6V-0D), T1 en la cima del Grupo B (5V-1D), Royal Never Give Up en lo más alto del Grupo C (5V-2D) y Gen.G, que lideró el Grupo D (5V-3D).

Por su parte, Cloud9, Edward Gaming, Hanwha Life Esports y MAD Lions, accedieron a los Cuartos de Final al quedar en el segundo puesto de sus respectivos sectores.

Cuartos de Final Worlds 2021

Tras culminar la Fase de Grupos, se llevó a cabo el sorteo para conocer los cruces de Cuartos de Final, los cuales quedaron de la siguiente forma:

Viernes 22 de Octubre - T1 vs Hanwha Life Esports

Sábado 23 de Octubre - Royal Never Give Up vs Edward Gaming

Domingo 24 de Octubre - DWG KIA vs MAD Lions

Lunes 25 de Octubre - Gen.G vs Cloud9

Cabe recordar, que para esta instancia del Worlds 2021, se jugará al mejor de 5. Es decir, un equipo debe ganar tres partidas para avanzar a la siguiente ronda del torneo más importante de League of Legends.

Recuerda que toda la emoción del Worlds 2021 de League of Legends, la podrás disfrutar por Azteca Esports a través de nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube, Twitch, sitio y App de Azteca Deportes.

Se testigo de una nueva edición en la que el equipo de Corea, DWG KIA, intentará defender el título obtenido en 2020.

