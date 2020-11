Black Friday 2020: ofertas en consolas y productos de gaming

La esperada fecha en donde podemos comprar cosas a menor precio por fin está aquí, si eres gamer o gustas de la tecnología sin duda esta es tu navidad adelantada pues millones de marcas ofrecen sus productos a un nivel más competitivo para que puedas hacerte de tus ‘fierritos’ para armar un buen set gamer o hasta renovar lo que ya tienes.

Con el amanecer de este jueves 26 de noviembre ha dado inicio el tan esperado fin de semana más barato del año y es por ello que nos dimos a la tarea de buscar entre las miles de opciones para dejarte lo que más podría convenirte relacionado al PC Gaming y periféricos.

Amazon México

Tienes hasta el 30 de Noviembre para poder aprovechar las promociones que esta plataforma pone a tu disposición en México, cabe mencionar que si eres miembro PRIME podrás recibir tus productos hasta un día después de haber hecho la compra, si no tienes este beneficio podría tardar hasta 7 días en llegar lo que pediste a la puerta de tu casa. Cabe mencionar que acá podrás encontrar las ofertas de Black Friday y Cyber Monday con una modalidad RELÁMPAGO que es la ya conocida rebaja por tiempo limitado u ofertas del día.

¡CUIDADO!

Cabe mencionar que antes de hacer una compra te recomendamos revisar bien el que el artículo se exactamente el que necesitas, la dirección de entrega y detalles para poder recibirlo pues en algunas ocasiones podemos omitir algunos.

Ibamos a ponerte una lista de lo más destacado pero quizá no le atinamos a lo que estás buscando con tantas ansias o tal vez quieras solamente ver que es lo que cada uno de estos sitos te ofrece y compres algo que no necesitas. Consulta aquí las ofertas relacionadas con consolas y videojuegos.

Si no eres usuario de consolas también te dejamos aquí el link para consultar todo lo relacionado con computadoras es probable que uses un teléfono celular, por eso te recomendamos que mires aquí algunas de las ofertas disponibles.

No olvides que de acuerdo a la mecánica de este sitio, las ofertas pueden cambiar de un momento a otro en el día así que apresúrate para que no te quedes sin tus compras.

PlayStation

Para los que gustan de la creación de Sony, la nueva generación de PlayStation estos activaron un minisitio dedicado al Black Fiday donde puedes encontrar títulos con descuentos especiales y las membresías con diferentes temporalidades a precios más accesibles.

Sony

XBOX

¡Ah! pero el gigante de la tecnología, Microsoft, tampoco podía quedarse atrás y del mismo modo que su competidor acérrimo también habilitó un minisitio para los amantes de la ‘caja X’ que sin salir de casa pueden consultar las ofertas para este Cyber Monday y Black Friday.

XBOX

Sin duda para muchos es tiempo de dar gracias pero a las marcas que están otorgando algunos precios especiales para porfin poder comprar eso que ansiabas desde hace meses o quizá recién compraste tu consola de nueva generación y necesitas aprovechar al máximo todas las ofertas.

Antes de irte, te recomendamos que compres con cuidado y siempre verifiques que lo que pediste es lo que necesitas antes de pagar.