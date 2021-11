Campaña de Halo Infinite es pensada para dificultad normal

La campaña de Halo Infinite está a pocas semanas de su estreno dejando a los grandes fanáticos con muchas ganas de poder jugarla una y otra, es de esperarse que nuevos usuarios lleguen después de las grandes expectativas que este videojuego tiene dentro de la comunidad y la compañía de 343 Industries piensa en todos desde los nuevos hasta los más veteranos en esta saga.

Después de la celebración de los 20 años de Xbox la empresa que dirige el videojuego de Halo Infinite anuncio que adelantaría el modo multijugador gratuito, esto emociono a todos los fanáticos y acerco a nuevos usuarios a probarlo por el momento ha tenido una excelente aceptación, pero todavía hay muchos que desean con todas sus ganas poder explorar todo el anillo de Halo y derrotar a los Brutes que se pongan en su camino.

Halo Infinite | The Banished Rise

¿Tendrá modo legendario?

Ya nos han mostrado un poco de los avances de la campaña y como se vería el apartado gráfico en cada consola, gracias a la reciente entrevista al director de personajes, Stephen Dyck en el portal de VCG anuncio que la campaña de Halo Infinite fue desarrollada en modo normal para que todos los usuarios puedan disfrutar de esta entrega pero sin dejar a la comunidad que les gustan los retos ya que también podremos encontrar las dificultades más altas por si eres un jugador más ambiciosos que le gusten los retos y abrirte paso de manera más complicada a través de los jefes más poderosos dentro del anillo.

“Eso no significa que Heroic no sea difícil y que Legendary no sea muy castigador, esas son cosas que todavía son parte de Halo, pero pasamos más tiempo en dificultad Normal desde el punto de vista de '¿y si tu ¿Eras un jugador nuevo y nunca antes habías luchado contra el pacto o nunca antes habías luchado contra nada en Halo y es la primera vez que usas un AR?”