“Diego B” podría compartir equipo con Sergio Ramos

Diego Becerra mejor conocido como “Diego B” es jugador profesional de Clash royale, quien durante 2 años y medio portó la casaca de Team liquid, una de las organizaciones de esports más grandes del mundo.

Ahora a través de twitter tanto la organización como el propio jugador hicieron pública su salida. Team liquid lo hizo agradeciendo al jugador y deseándole lo mejor en su futuro como profesional.

Today we say goodbye to @DiegoB_CR. Diego, you have been a true champ both on and off stage, and you've shown nothing but excellence during your time with us. We wish you all the best! pic.twitter.com/NPOgoJxJiO — Team Liquid (@TeamLiquid) August 21, 2020

Mientras que el propio jugador lo hizo con una imagen que contiene un texto, donde agradeció tanto en inglés y español. Aunque no menciona detalles de su futuro, si deja claro que seguirá compitiendo y que pronto habrá noticias de su futuro.

Algunas especulaciones se levantaron al momento que Sergio Ramos, actual jugador de SK gaming comentó el tuit de su compatriota “compartiremos equipo?”.

Por: Edward

Twitter:@Edward_Crush

