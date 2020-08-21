Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

“Diego B” podría compartir equipo con Sergio Ramos

Los dos mexicanos podrían formar parte de SK gaming en el famoso videojuego que ha causado impacto en todo el mundo, Clash Royale.

Diego B
|Team Liquid

Escrito por: Azteca Deportes

Diego Becerra mejor conocido como “Diego B” es jugador profesional de Clash royale, quien durante 2 años y medio portó la casaca de Team liquid, una de las organizaciones de esports más grandes del mundo.

Ahora a través de twitter tanto la organización como el propio jugador hicieron pública su salida. Team liquid lo hizo agradeciendo al jugador y deseándole lo mejor en su futuro como profesional.

Mientras que el propio jugador lo hizo con una imagen que contiene un texto, donde agradeció tanto en inglés y español. Aunque no menciona detalles de su futuro, si deja claro que seguirá compitiendo y que pronto habrá noticias de su futuro.

Algunas especulaciones se levantaron al momento que Sergio Ramos, actual jugador de SK gaming comentó el tuit de su compatriota “compartiremos equipo?”.

Por: Edward

Twitter:@Edward_Crush

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

Ver en vivo
4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP