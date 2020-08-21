“Diego B” podría compartir equipo con Sergio Ramos
Los dos mexicanos podrían formar parte de SK gaming en el famoso videojuego que ha causado impacto en todo el mundo, Clash Royale.
Diego Becerra mejor conocido como “Diego B” es jugador profesional de Clash royale, quien durante 2 años y medio portó la casaca de Team liquid, una de las organizaciones de esports más grandes del mundo.
Ahora a través de twitter tanto la organización como el propio jugador hicieron pública su salida. Team liquid lo hizo agradeciendo al jugador y deseándole lo mejor en su futuro como profesional.
Today we say goodbye to @DiegoB_CR. Diego, you have been a true champ both on and off stage, and you've shown nothing but excellence during your time with us. We wish you all the best! pic.twitter.com/NPOgoJxJiO— Team Liquid (@TeamLiquid) August 21, 2020
Mientras que el propio jugador lo hizo con una imagen que contiene un texto, donde agradeció tanto en inglés y español. Aunque no menciona detalles de su futuro, si deja claro que seguirá compitiendo y que pronto habrá noticias de su futuro.
August 21, 2020
Algunas especulaciones se levantaron al momento que Sergio Ramos, actual jugador de SK gaming comentó el tuit de su compatriota “compartiremos equipo?”.
Por: Edward
Twitter:@Edward_Crush