MARVEL Tōkon: Fighting Souls | ¿Marvel encontró su juego de peleas definitivo? | AZE Review

Marvel se mete de lleno en los juegos de pelea con MARVEL TōKON: Fighting Souls, desarrollado por Arc System Works, y después de probarlo estoy seguro de que esto no es simplemente poner a los Avengers a darse de golpes.

Yo soy Rulo Núñez y te traigo un nuevo AZE Review.

Aquí hay una propuesta competitiva con muchísimo potencial.

Aquí formas un equipo de cuatro personajes, pero no significa que tengas que controlar a todos al mismo tiempo. Puedes cambiar entre ellos, utilizar asistencias y crear combinaciones para extender tus ataques.

LOS MODOS DE JUEGO: Y aquí Marvel TōKON viene bastante completo.

Si eres nuevo en los juegos de pelea, tienes Batalla Inicial, un tutorial interactivo que te enseña las bases del combate 4 vs 4 y te permite probar lo aprendido en una pelea.

Después está el modo Entrenamiento, donde puedes practicar combos, experimentar con personajes y perfeccionar tus estrategias.

Pero si quieres competir de verdad, tienes partidas casuales y clasificatorias online.

También está Versus, para enfrentarte contra tus amigos localmente o practicar contra la CPU.

Pero si quieres conocer más del universo, está Episodios, el modo historia.

Aquí Marvel utiliza cómics en movimiento para contar la historia y mostrarnos cómo se forman algunos de estos equipos.

MARVEL EN ESTADO PURO

Arc System Works combina su característico estilo anime con el universo Marvel.

Y aquí Marvel tiene una ventaja enorme:

su catálogo de personajes.

Héroes, villanos y combinaciones que probablemente nunca imaginaste enfrentándose ahora pueden formar parte del mismo equipo.

CONCLUSIÓN: MARVEL TōKON: Fighting Souls tiene algo que muchos juegos de pelea necesitan: personalidad.

Es accesible para quien nunca ha tocado un fighting game, pero tiene suficientes herramientas para enganchar a quienes quieran dominarlo competitivamente.

Por eso la CALIFICACIÓN final es de 9 de 10.