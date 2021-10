Conoce todo lo que paso en el día 1 del Worlds 2021

El evento más esperado de Legue of Legends Worlds 2021 acaba de comenzar con los representantes más fuerte de cada región, en esta ocasión el equipo de Infinity Esports representa a Latinoamérica y se enfrenta contra dos grandes equipos en su primer día de este campeonato con sede en Islandia.

El primer día contó con 8 encuentros en total a lo largo del día, el primer encuentro estaba liderado por Hanwha Life Esports en contra de LNG Esports, con una duración de más de 30 minutos la escuadra China logró superar al equipo de Corea, siendo así los primeros en ganar una partida en el Worlds 2021.

Para la segunda contienda se encontraba el equipo de Latinoamérica pelando el todo por el todo contra Brasil, momentos llenos de emoción a lo largo de toda la partida nos mantuvieron llenos de esperanza para que Infinity Esports logrará la victoria, pero es Red Kalunga los que le planta cara al Worlds 2021 sumando su primer punto en el mundial de League of Legends.

LNG Esports sorprende a todos en el tercer encuentro con su segunda partida consecutiva ganada perfilándose para la fase de grupos. En el cuarto enfrentamiento Hanwha Life Esports suma su primer punto siendo el segundo equipo en tener en su totalidad solo una partida ganada.

Las últimas 4 partidas dejaron el marcador bastante parejo entre los equipos, aquí te dejamos la tabla general de puntos de todos los equipos en el primer día:

Resultados

LNG Esports - 2

Red Kalunga - 1

Hanwha Life Esports - 1

Detonation FocusME - 1

Galatasaray Esports - 2

Cloud9 - 1

Unicorns of Love - 0

Infinity Esports - 0

Beyond Gaming - 0

Peace - 0

Horarios de la fase de Play-In | Día 2 | 6 octubre

PEACE vs Hanwha Life Esports - 6:00 HRS

RED Kalunga vs LNG Esports - 7:00 HRS

Infinity Esports vs PEACE - 8:00 HRS

RED Kalunga vs Hanwha Life Esports - 9:00 HRS

Beyond Gaming vs Cloud9 - 10:00 HRS



Galatasaray Espor vs DetonatioN FocusMe - 11:00 HRS

Beyond Gaming vs Unicorns of Love - 12:00 HRS

Cloud9 vs Galatasaray Espor - 13:00 HRS

