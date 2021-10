Dr Disrespect critica campaña de Halo Infinite

Como es característico de la celebridad de internet, Dr Disrespect volvió a arremeter en contra de la que promete ser una de las mejores ediciones de la popular saga de videojuegos Halo, luego de que la empresa desarrolladora del título diera a conocer la campaña de juego de Halo Infinite.

El creador de contenido en internet aseguró en una de sus transmisiones estar decepcionado por el juego, haciendo hincapié en que le hace falta al nuevo título la creación del popular modo de jurgo, battle royale, el estadounidense aseguró que la nueva edición no tendrá éxito entre los creadores de contenido.

Este hecho causó revuelo entre los amantes de la famosa saga creada por 434 Industries, pues han pasado ya 6 años del lanzamiento del último juego de la compañía y ahora que estamos tan cerca de la llegada del nuevo, es para muchos una falta que Disrespect se expresé así de Infinite.

A pesar de los grandes avances de los desarrolladores para entregar de la mejor manera el nuevo Halo, para el streamer de 39 años de edad lo mostrado hasta ahora carece de innovación y de propuesta nuevas.

“Nada de esto me está atrayendo (…) Lo siento, eso no me sirve. ¿6 años en producción? Si van a comprometerse con la campaña, conviértanla en lo más nuevo e inspirador que hayan creado. Tienes un gran presupuesto, y es para una de las IP más grandes de la industria”, expresó Dr Disrespect.

Lanzamiento de Halo Infinite

Luego de 6 años de espera Halo Infinite estará disponible el 8 de diciembre de 2021 en Xbox y PC. De lanzamiento incluirá los modos Campaña y Multijugador, ofreciendo a partir de 2022 los modos Forja y cooperativo.