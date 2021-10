Nintendo Switch presenta problemas con su nueva suscripción online

La nueva suscripción al servicio de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, no resultó ser un éxito como se esperaba.

Nintendo apostó por apelar a la nostalgia de los usuarios y ahora, su nuevo servicio permite jugar títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis en la consola, Switch.

Fue el pasado 15 de octubre, cuando la empresa de videojuegos anunció los precios de salida, los cuales son de $49.99 dólares por el plan individual y $79.99 dólares por el plan familiar, en el cual se podrán vincular hasta ocho cuentas.

Si las cantidades se trasladan a nuestro país, en México los costos son de $1189 pesos por la suscripción individual y $1899 por el plan familiar, situación por la que Nintendo recibió muchas críticas debido al alto costo de su servicio.

El Switch Online + Expansion Pack está disponible desde el pasado lunes 25 de octubre, no obstante, ha recibido muchas opiniones negativas y no sólo por el precio.

A través de redes sociales, varios usuarios de la consola portátil de Nintendo se quejaron por el rendimiento que ofrecen los juegos clásicos del N64 y SEGA.

Y es que los gráficos en algunos juegos, lucen peor en Nintendo Switch que en las consolas de hace varios años.

De igual forma, se reportó que existe input lag en títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, situación que afecta la jugabilidad debido a que es el tiempo de respuesta que hay desde que se aprieta un botón hasta que se reproduce la acción en la televisión.

Por otro lado, en Super Mario 64 y Mario Kart 64, la reproducción del juego sufre de lag y sonido desfasado.

Lista de juegos de Nintendo 64

Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack y Yoshi’s Story.

Lista de juegos de SEGA

Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master y Strider.

