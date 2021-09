El simbionte Venom se apoderará de Free Fire

Venom: Let There Be Carnage está a punto de ser estrenada en cines, tras la primera entrega de esta película los fanáticos quedaron muy felices y ansiosos a la espera de la segunda entrega de Venom, muchos videojuegos comenzaron a unirse a la celebración de la secuela, sin quedarse atrás Garena anuncio en sus redes sociales que también festejaría la llegada del simbionte más peligroso.

💥 ¡TENEMOS NUEVA COLABORACIÓN CON VENOM! 💥



¡Así es, la colaboración con @venommovie está a punto de llegar a #FreeFire y tú no te la puedes perder!



¡Atento a nuestras redes para conocer más de esta noticia! #FreeFireXVenom #EmbraceTheChaos #Venom:LetThereBeCarnage pic.twitter.com/p940R5rIDj — Free Fire LATAM 😎 (@freefirelatino) September 23, 2021

¿Cuándo se estrena?

Se espera que el nuevo contenido llegue a principios de octubre antes del estreno de la película, Venom: Let There Be Carnage saldrá en cines el 6 de octubre se espera que podamos tener accesorios de ambos personajes como Venom y Carnage los dos simbiontes que protagonizan uno de los filmes más esperados del año.

Por el momento no han revelado más detalles de este lanzamiento, pero por lo que podemos ver en la imagen son dos personajes del Battle Royal portando el color de cada uno de los personajes, quedaremos a la espera de más información de esta increíble colaboración con Sony Pictures Entertainment.

Cada vez más los videojuegos hacen colaboraciones muy importantes haciendo que los fanáticos se identifiquen más con el título aparte de que portan skins o accesorios de películas o series favoritas generando una experiencia más llamativa a la hora de jugar, una de sus últimos crossovers fue con el anime de Attack of Titans que tenía a todos los fanáticos de Free Fire fascinados con los personajes principales, sin duda alguna promete bastante la nueva entrega con la nueva ropa que portan en la portada del posteo realizado a través de sus redes sociales.

Estamos ansiosos por el estreno de la película y el lanzamiento de todos los accesorios que saldrán para Free Fire, hay muchos rumores sobre todos los elementos que podremos portar en el juego desde cascos y mochilas solo falta esperar para que nos revelan más detalles, puedes encontrar el juego en Android y IOS.