eSports Cruz Azul está aquí, así presentó la institución el equipo

Este martes 27 el eSports Cruz Azul se unió al mundo de los esports integrandose al conjunto de equipos de futbol mexicanos que se han integrado en está industria a lo largo de estos ultimos años. Equipos como los Pumas UNAM, el Pachuca, los Tigres UANL y las Chivas de Guadalajara decidieron abrir una división esports.

¡Chivas es el que más consolidado está!, entro desde 2018 a los esports

Chivas: equipos en League of Legends, FIFA, Valorant, Clash Royale, Fornite y Rainbow Six Siege.

Tigres: equipo de FIFA integrado por Iván Anguiano y Enrique Muñoz, que participarón en torneos oficiales como los Global Series.

Pachuca: se alió con el París Saint German de Francia y crearon su división de eSports en la que tienen como meta ser una “cantera” de gamers mexicanos; el pachuca cuenta con 25 jugadores en League of Legends, Call of Duty, Clash Royale, Rainbow Six Siege, Fornite y FIFA, el único juego en el que compiten dentro de una Liga oficial.

También te puede interesar: La primera institución en México con becas universitarias de Esports

Pumas: recientemente el equipo anuncio su entrada al mundo de los esports, al igual que el eSports Cruz Azul no dio detalles de los juegos en los que participaran.

Tambien jugadores profesionales de futbol han descubierto su lado gamer como Miguel Layún, del Monterrey, fundador del club 19esports el año pasado donde compite en los juegos de Valorant, FIFA y PUBG Mobile. Ademas de otras sorpresas en las que el jugador mensiono haber estado trabajando.

También te puede interesar: Ronaldinho y Mascherano jugarán Free Fire con motivos benéficos

También el guardameta de los Pumas, Alfredo Talavera, adquirió Mexico Team Esports (MeT), que cuenta con un conjunto en la liga mexicana de Rainbow Six Siege. Sin embargo esto es algo que esta ocurriendo a nivel internacional y el eSports Cruz Azul se integra hoy a el gran numero de importantes figuras en disciplinas tradicionales que se suman a este mundo de los esports, aportando experiencia y valores a estos nuevos sistemas competitivos.