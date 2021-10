God of War deja la exclusividad de PlayStation y llegará a PC en 2022

Uno de los juegos más exitosos de Sony llega a PC. El título que era exclusivo para PlayStation, God of War, ahora se podrá jugar en computadora y a unas horas de que el anuncio se hiciera oficial, el juego ya es de los más vendidos en Steam.

La preventa está disponible y el videojuego del cual es protagonista Kratos, llegará de forma oficial también a Epic Games el próximo 14 de enero de 2022.

En las últimas horas, God of War es el juego que ha generado más ingresos en la plataforma de distribución digital, no obstante, el número de copias apartadas del juego desarrollado por Santa Monica Studio, aún no está especificado, no obstante, ya superó las ventas de títulos como Back 4 Blood, Residentemente Evil Village y New World.

God of War – Announce Trailer | PC

Te puede interesar: Xbox planea comprar más estudios de videojuegos

Características de God of War en PC

La versión del juego en PC será la que fue lanzada en 2018 para PlayStation 4 como la octava entrega de la saga. Tendrá soporte para una resolución en 4K, Deep Learning Super Sampling, que es tecnología de renderizado para mejorar la imagen, Reflex y una amplia opción de configuración gráfica para cada modelo de computadora.

“Modifica los ajustes con una gran variedad de opciones y configuraciones gráficas, como el sombreado de mayor resolución, reflejos de espacios en pantalla mejorados y mucho más.

“Gracias a la compatibilidad con los mandos inalámbricos Dualshock 4 y DualSense, una gran variedad de mandos diferentes y la plena capacidad de personalizar las asignaciones para teclado y ratón, podrás modificar cada acción según tu estilo de juego”, especifica la compañía.

Hasta ahora, God of War ha tenido ocho entregas y ha ganado varios premios como juego del año bajo la historia del Dios de la Guerra, Kratos.

Te puede interesar: PUBG: NEW STATE ya tiene fecha de lanzamiento en dispositivos móviles