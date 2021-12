Guillermo del Toro se une a The Game Awards como presentador

The Game Awards se celebrará el próximo jueves 9 de diciembre, y el evento sigue confirmando a sus invitados, entre ellos estará el cineasta mexicano, Guillermo del Toro.

La gala que premia lo mejor de los videojuegos, contará con el dos veces ganador en los Premios de la Academia como presentador, así se confirmó en las redes sociales del evento.

Entre otros invitados, también se presentará Imagine Dragons y Sting, estrellas que tomarán el escenario. Además, también estarán presentes personalidades como Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, protagonistas de la próxima película de la saga de Matrix.

Juegos nominados al GOTY

El premio más esperado en The Game Awards es el de el Juego del Año, en el cual están nominados los siguientes títulos:



Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonuats 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

🎮 THE GAME AWARDS - 2021 Nominee Announcement with Geoff Keighley 🎮



Cabe mencionar, que en la contienda para el Game of the Year (GOTY), Psychonuats 2, de los estudios de Xbox pero disponible en PlayStation competirá contra otros no exclusivos como Resident Evil Village e It Takes Two, este último, favorito para llevarse el galardón como mejor juego cooperativo.

Por su parte, Metroid Dread, exclusivo de Nintendo que ha sido un éxito en ventas desde su lanzamiento, se medirá ante otros títulos únicos de PlayStation como Deathloop y Ratchet & Clank: Rift Apart.

A pesar de que en años anteriores la gala se realizaba con el apoyo de Activision, Electronic Arts, Kojima Productions, Konami, Microsoft, Nintendo, Rockstar, Sony Computer Entertainment, Valve Corporation, Ubisoft y Warner Brothers, para esta edición no se contará con Activision Blizzard, así lo confirmó Geoff Keighley, organzador del evento.

La gala de The Game Awards se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre desde el Microsoft Theater ubicado en Los Ángeles.

