J Balvin estrena canción inspirada en Pokémon

J Balvin sigue adentrándose en el mundo de los videojuegos. Luego de haber tenido una colaboración con Fortnite teniendo una skin y un emote en el juego, el cantante ahora lanzó una canción inspirada en Pokémon.

Desde inicios de este 2021, se dio a conocer que The Pokémon Company haría una colaboración con varios artistas para celebrar su 25 aniversario, al final, todas las canciones formarían parte de un álbum con canciones inéditas.

Este viernes 15 de octubre, se publicó la canción titulada ‘Ten Cuidado’, la cual ya pasó el medio millón de reproducciones.

En el video, se observa a J Balvin vestido como Ash Ketchum recorriendo las calles de Nueva York mientras aparecen pokemones teniendo como principal a Pikachu.

J. Balvin - Ten Cuidado (Pokémon 25 Version)

La canción tiene una duración de poco más de 3 minutos mientras el cantante hace referencias a la serie con frases como: “Volando como Pidgeotto”, “Como Mew por el aire yo floto”, “Con más energía que Pikachu”, “Yo estoy a fuego a lo Charmander”, entre otras.

En cuanto a la aceptación de la gente, el video tiene más de 50 mil me gusta luego de 20 horas de haberse estrenado.

Otros artistas en la celebración de Pokémon

Katy Perry - Electric

Jax Jones - Phases (con Sinead Harnett)

Mabel - Take It Home

Lil Yachty - Believing

Cyn - Wonderful

Vince Staples - Got ‘Em

Louane - Game Girl

Tierra Whack - Art Show

Post Malone - Only Wanna Be With You (Versión Pokémon 25)

Yaffle - Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)*

Mabel - Take It Home (ZHU Remix)*

Las canciones están disponibles en las plataformas digitales, y tienen su respectivo video en la cuenta oficial de The Pokémon Company en YouTube.

