Nintendo revela precios para el Switch Online+Expansion Pack

Este viernes 15 de octubre se llevó a cabo el Animal Crossing Direct, un evento en el que se presentaron novedades para New Horizons con un nuevo DLC titulado, Happy Home Paradise, el cual será un contenido de paga que llegará el próximo 5 de noviembre al Nintendo Switch por un costo de $24.99 dólares, lo que equivale a poco más de $500 pesos mexicanos.

Además de dar detalles de la continuidad del juego, se revelaron los precios del Switch Online + Expansion Pack, una suscripción que permitirá a los usuarios jugar títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis.

Los precios anuales para poder disfrutar de juegos clásicos será de $49.99 dólares por el plan individual y $79.99 dólares por el plan familiar, en el cual se podrán vincular hasta ocho cuentas.

En nuestro país, los costos serán de $1189 pesos por la suscripción individual y $1899 pesos por el plan familiar.

El Switch Online + Expansion Pack, estará disponible a partir del próximo 25 de octubre para poder revivir juegos clásicos teniendo la posibilidad de jugar algunos en línea con hasta 4 jugadores.

Lista de juegos de Nintendo 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64

Sin and Punishment



Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

WinBack

Yoshi’s Story

Lista de juegos de SEGA

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Próximos juegos disponibles

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf Paper

Mario F-Zero X

Se espera que tras el lanzamiento de estos juegos, en un futuro puedan llegar más títulos a la suscripción de paga.

