La afición de Caleb Plant y Canelo Álvarez por los videojuegos

🇺🇸 ''The face of boxing'' is coming to PC, PlayStation and Xbox. Find me in the brand new boxing video game @ESBCGame 🥊



🇲🇽 "La cara del boxeo" llega a PC, PlayStation y Xbox. Encuéntrame en el nuevo video juego @ESBCGame 🥊 pic.twitter.com/rczR1egWAz