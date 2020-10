Así se concretaron los grupos de los Worlds 2020

La fase de Play in finalizó, pero lamentablemente los resultados para el equipo mexicano Rainbow7 y representante de la región de latinoamérica en el campeonato mundial de League of Legends no fueron los esperados y fueron eliminados de los Worlds 2020.

El equipo estadounidense Team Liquid y el taiwanes PSG Talón pasaron a la siguiente ronda tras conseguir clasificarse primeros de sus grupos.

LGD Gaming equipo representante de China le arrebató las ilusiones tras su buen juego al combinado mexicano, posteriormente se enfrentaría a la organización de esports de Oceanía, Legacy Esports a quien también la dejó fuera de la competencia consiguiendo su lugar a la siguiente fase.

Mientras que en el grupo A se vivió la sorpresa del más grande de la competencia pues la organización europea MAD Lions; uno de los equipos favoritos a la corona, quedaron eliminados al perder en contra de Unicorns of Loves.

Con estos resultados los grupos quedaron de la siguiente manera.

GRUPO A:

G2 Esports (China)

Suning (China)

Machi Esports (Taiwan)

Team Liquid (E.U.A)

GRUPO B:

DAMWON Gaming (Corea)

Rogue (Europa)

JD Gaming (China)

PSG Talón (Taiwan)

GRUPO C:

TSM (U.S.A)

Fnatic (Europa)

Gen G (Corea)

LGD Gaming (China)

GRUPO D:

Top Esports (China)

DRX (Corea)

FlyQuest (U.S.A)

Unicorn of Loves (Rusia)