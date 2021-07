Como un videojuego: inauguración de Tokyo 2020

La espera llegó a su fin y la justa veraniega celebrada en Japón se presentó ante el mundo con una extraordinaria inauguración donde fue presentada la delegación mexicana, luego de ser reprogramada debido a la crisis sanitaria que el mundo sigue enfrentado por la pandemia de Covid 19, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 dieron inicio.

Y como era de esperarse, Tokyo tendría una sorpresa para los amantes del deporte en general, pero también para los fanáticos de los videojuegos, siendo la casa de algunos de los desarrolladores de los títulos más reconocidos a nivel mundial.

Basta con mencionar el nombre de Mario Bros, como para regresar a nuestra infancia y seguir mirando en el presente con su amplia saga de videojuegos que pone a jugar por horas a cualquiera. Sin embargo, Mario no estuvo en la inauguración de los JO, pero si logramos escuchar las bandas sonoras de otros juegos.

Pese a no estar contemplados desde el principio de la planeación para la inauguración, el despido del compositor Keigo Oyamada debido a acusaciones de bullying años atrás, de acuerdo con información del medio Nikkan Sports.

Temas musicales de videojuegos

Los organizadores de la inauguración de la justa veraniega, lanzaron los siguientes temas para cubrir el programa musical de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Dragon Quest: Overture: Loto’s Theme

Final Fantasy: Victory Fanfare

Tales of Series: Sorey’s Theme ~Purity~

Monster Hunter: Proof of a Hero

Kingdom Hearts: Olympus Coliseum

Chrono Trigger: Frog’s Theme

Ace Combat: First Flight

Tales of Series: Royal Capital ~Majestic Grandeur~

Monster Hunter: Wind of Departure

Chrono Trigger: Robo’s Theme

Sonic the Hedgehog: Star Light Zone

Winning Eleven (Pro Evolution Soccer): eFootball walk-on theme

Final Fantasy: Main Theme

Phantasy Star Universe: Guardians

Kingdom Hearts: Hero’s Fanfare

Gradius (Nemesis): 01 Act 1-1

NieR: Song of the Ancients

Saga Series: The Minstrel’s Refrain: Saga Series Medley 2016

Soul Calibur: The Brave New Stage of History