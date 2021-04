Gillette infinity Esports a la gran final de la LLA

La organización de esports costarricense, Gillette infinity Esports logró reponerse de un descalabro en el primer partido de las series al mejor de cinco, cuando All Knights tomó la batuta con la victoria, luego de un apagón repentino en la gaming house del equipo del infinito.

Los caballeros iniciaron la primera partida dominando de principio a fin la grieta del invocador, como es común al principio de los encuentros ambos equipos cometieron una serie de errores, sin embargo fueron los jugadores de All Knights quienes sacaron ventaja de esto.

Para el segundo partido, Infinity supo reponerse al primer golpe y con las increíbles actuaciones de todo el equipo en conjunto, lograron dominar la grieta del invocador y emparejar las cosas 1-1.

El 2-1 no se hizo esperar y Gillette Infinity Esports se impuso en el tercer juego, donde volvieron a aplastar a un AK que no se encontró nada cómodo en todo el encuentro, en 31 minutos INF cerró con 63.3K en oro, 7 torres y 23 asesinatos a favor.

Gillette Infinity Esports se instauró en la zona de semifinales al conseguir 2-2 y ser segundo lugar en la tabla de posiciones de la liga, el equipo del infinito derrotó a Estral Esport y a All Knights en el primer día del pentágono, mientras que en el segundo día cayó en contra de Rainbow7 y Furious Gaming.

No te pierdas la Gran Final de la LLA por la cuentas oficiales de Azteca Esports y el canal 7.2 de a más a partir de las 16:00 con la mejor previa, donde analizaremos lo mejor de cada equipo, el próximo sábado 10 de abril.

Final presencial de LLA tmporada de primavera 2021

El Furious Gaming vs All Knights se celebrará en el estadio de esports de la plaza ARTZ de la Ciudad de México de manera presencial, sin embargo no podrá ingresar ningún aficionado como medidas de seguridad de Riot Games.