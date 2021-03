La maldición del domingo que persigue Rainbow7

La temporada de primavera de la Liga Latinoamérica 2021 comenzó el pasado 30 de enero para los ocho mejores equipos de la región, una de las organizaciones de esports favoritas a llevarse el torneo, pese a dejar ir a un par de los mejores jugadores de la escena competitiva en la actualización de su roster antes de comenzar.

Llegada la primera semana de competencias, el ”rey del norte” inició con el pie derecho en su debut ante All Knights, equipo que buscaba la revancha de la final del split de clausura donde el arcoiris se coronó campeón, además de hacerse acreedor a la clasificación al campeonato mundial de League of Legends.

En el segundo día de juegos Rainbow7 recibió el primer descalabro del torneo en contra de la calavera, Furious Gaming que hasta el momento sigue como uno de los mejores equipos del torneo, este hecho no parecía cobrar tanta importancia, pues no se sabría que R7 no obtendría ninguna victoria en los siguientes domingos.

Posteriormente Rainbow7 seguiría sin suerte en los segundos días de partido, semana tras semana; en la semana 2 contra Xten Esports, en la tres contra Gillette Infinity Esports, en la cuarta perdió contra All Knights y ayer contra Kaos Latin Gamers.

Lo impresionante es que el rino no había conseguido ni un solo punto en lo que iba del torneo, era un poco imposible pensar que detendrían su mala racha en su enfrentamiento contra el defensor del título y representante de la región, por lo que teorías respecto a la maldición dominical comenzaron a surgir entre la fanaticada.

Rainbow7 se encuentra sexto en la tabla de posiciones, hecho que lo dejaría fuera del pentágono, luego de sumar seis derrotas por solo cuatro juegos ganados. Ahora el equipo del arcoiris se prepara para su próximo juego ante el bot de la LLA, Xten Esports.