LLA | Resultados de la semana 2, día 1 de la temporada de primavera de la Liga Latinoamérica 2021.

La LLA cada vez va tomando forma y las ocho organizaciones que integran la liga se ven más adaptadas a sus nuevos rosters, el nivel de la región va en aumento, por lo que las emociones seguirán en lo más alto.

La segunda semana del torneo de primavera de la LLA 2021, inició con el enfrentamiento entre Isurus y Estral Esports. El tiburón no pudo conseguir su primer punto en lo que va del torneo, pese a comenzar bien el encuentro, los dioses egipcios dieron un golpe de autoridad y sumaron su segunda victoria.

Para el encuentro número dos del día Xten Esports tuvo que enfrentarse ante All Knights. Xten venía de una gran demostración de juego en su anterior partido, donde venció a Estral Esports al mejor de uno, sin embargo el dragón de la LLA resurgió para quedarse con el punto.

“La liga está un poquito más peleada”... No nos veo como el mejor equipo, pero si me veo Campeón.” dijo Pancake, MVP del encuentro entre All Knights y Xten Esports.

Kaos Latin Gamers quedó como el sotanero de la tabla, tras perder por tercera ocasión en la temporada, ahora contra el actual campeón de la Clausura 2020, Rainbow7, donde Ceo fue nombrado Mejor jugador del encuentro. R7 suma su segunda victoria por una derrota.

“Hoy se habló mucho de clásicos, pero el único que prevaleció es el clásico fondo de la tabla para el rino. GGWP, @KaosLatinGamers. #R7WIN”. Tuitió el “Rey del norte” a través de su cuenta oficial.

La jornada cerró en manos de Furious Gaming y Gillette Infinity Esports, con el juego más reñido del día, ambos equipos venían de ganar en sus anteriores juegos, compartiendo el primer lugar de la LLA. Todo eso quedó atrás y la organización del infinito se proclamó como líder único de la competencia, luego de vencer a la calavera, que tuvo su primer descalabro.