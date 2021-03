MSI 2021: Todo lo que debes saber de este gran torneo.

El MSI es el torneo de mitad de año en el que solo asisten los mejores equipos de cada región, dándonos una gran experiencia competitiva antes del Worlds.

las regiones fueron divididas y repartidas de acuerdo a su nivel competitivo de la siguiente forma:

v1: China (LPL), Europa (LEC), Corea (LCK)

2: Norteamérica (LCS), Vietnam (VCS), Sudeste Asiático (PCS)

3: Turquía (TCL), CEI (LCL), LATAM (LLA)

4: Japón (LJL), Brasil (CBLOL), Oceanía (LCO)

Estos niveles se basaron en los resultados de los dos últimos años de los torneos internacionales, como el Campeonato Mundial 2020. Tom Martell, director global de operaciones, llevó a cabo el sorteo de grupos utilizando un software para asignar aleatoriamente los equipos a los diferentes grupos competitivos.

Y aquí están los resultados del sorteo:

Equipos del Grupo A: LPL, VCS, LCL, LCO

Equipos del Grupo B: LEC, PCS, TCL, CBLOL

Equipos del Grupo C: LCK, LCS, LLA, LJL

una vez que todos los equipos hayan sido clasificados se reunirán el 6 de mayo del 2021 en Reikiavik,Islandia para la primera ronda de enfrentamientos.

Actualización de premiación del MSI

Este año la liga que salga ganadora del MSI recibirá un puesto extra para jugar el worlds de este mismo año.Esto quiere decir que si el equipo que representa a la ganará el MSI.





El MSI 2021 comienza el jueves, 6 de mayo y concluye el domingo, 23 de mayo. A finales de abril se revelará más información, incluidos los equipos clasificados y el calendario de transmisiones.

pero antes de soñar con un segundo spot en el mundial de league of legends primero tendremos que descubrir quién nos representará en el MSI, y este fin de semana se disputará la gran semifinal de la LLA, enfrentamiento en el que tendremos a All Knights vs Gillete Infinity esports, al final quien logre salir vencedor en el mejor de 5 partidos lograra pasar a la final para enfrentar a Furious gaming.

