“SNEAKY” listo para salir del retiro

Luego de estar en un retiro momentáneo antes de que arrancara la temporada 2020, el jugador norteamericano anunció que esta búscando equipo para competir de cara a la apertura 2021.

Además, para sumar motivos que explican su retiro momentáneo, esta temporada no recibió muchas ofertas en comparación al Split pasado . Aunque algunos equipos lo consideraron, nunca entablaron pláticas formales y por esto mismo Sneaky decidió tomarse un descanso.

Esto lo mencionó recientemente , en una entrevista con el periodista Travis Gafford, en esta entrevista “Sneaky” reveló haber recuperado su sed de competencia, el único detalle es encontrar equipo para volver a competir en la LCS, “el equipo correcto”.

Para la temporada 2021 de la LCS, Sneaky buscará equipo, pero no pretende pertenecer a un “titán” como lo son Cloud 9 o Team liquid. De hecho el jugador informó que estaría feliz de jugar en equipos de tabla media como Counter Logic Gaming. “Si me uno a un equipo, tendremos tiempo de trabajar”, expresó el ex tirador de Cloud 9.

Por: Edward