T1 le da los toques finales a su equipo para la próxima temporada

"Ellim" 최엘림 선수가 계약을 연장함과 동시에 "Oner" 문현준 선수가 아카데미에서 콜업되었습니다. 세 명의 정글러로 맞이하는 이번 시즌, 많은 기대 부탁드립니다.



We're excited to announce that Ellim extended his contract and Oner is called up to finish our roster.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/H3bIe2N4ie