Infinity Esports: el peor equipo de Worlds 2021

Luego de tres intensos días de competición del campeonato mundial de League of Legends, el equipo representante de la región latinoamericana a Worlds 2021, Infinity Esports dio por terminada su participación en el magno evento luego de concretar 4 encuentros sin victoria al hilo.

Con este resultado se quedó fuera del repechaje en el que el segundo y tercer lugar de cada grupo se enfrentarán para conseguir dos de los últimos lugares que quedan para ingresar a la siguiente fase de Grupos del torneo más importante de League of Legends.

Los bicampeones de la LLA 2021 no pudieron sumar un solo punto en la competencia, terminando se gira como la más desastrosa en la historia, desde que la región de Latam es invitada al Worlds.

La crítica de la fanaticada no se hizo esperar en redes sociales sobre el pobre desempeño del mejor equipo de Latam, siendo Infinity tendencia en Twitter, ante esto el equipo respondió:

“Seguimos creyendo que este es el camino, el que nos llevó hasta acá. Con poder, pasión y talento latino, tristes por los resultados, pero orgullosos de nuestros jugadores, staff y fans. A seguir trabajando para que la región se desarrolle, esa es nuestra meta desde el primer día.”, Infinity.

Clasificados a Fase de Grupos

El cuarto clasificado de la LPL, LNG obtuvo un contundente récord de 4-0 pasando de forma directa a Fase de grupos como líder invicto del Grupo A, mientras que el primer clasificado del Grupo B fue la organización japonesa, DetonatioN FocusMe quienes enviaron de forma sorpresiva a Cloud9 a repechaje, quedándose con un lugar a la siguiente fase.

Encuentro de Repechaje al mejor de 5

Beyond Gaming vs Galatasaray Espor | viernes 6:00 AM

Hanwha Life Esports vs rival encuentro 1 | sábado 6:00 AM

Cloud9 vs rival encuentro 2 | sábado 11:00 AM