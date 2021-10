Messi y Neymar Jr. apoyan a este equipo en Worlds 2021

El crecimiento de la industria de los videojuegos sigue teniendo un crecimiento exponencial y con ello el mundo de los deportes electrónicos van consiguiendo un papel mucho más importante para el público en general, llamando la atención de clubes de renombre y estrellas del deporte convencional.

Ahora el astro argentino Lionel Messi y el delantero estrella de la selección brasileña, Neymar Jr. enviaron deseos de buena suerte al equipo del PSG Talón, representante de la PCS en la décimo primera edición del Campeonato mundial de League of Legends, Worlds 2021.

El Paris Saint-Germain es mundialmente conocido por su club de futbol, perteneciente a la Ligue 1, máximo circuito de futbol profesional de Francia, equipo que cuenta en su plantilla a grandes personalidades del futbol de élite como los es Messi, Neymar, Mbappé, Ángel Di María, Keylor Navas, entre otros.

PSG cuenta con su propia organización de esports, apostando por los deportes electrónicos que compiten en diferentes escenas competitivas como League of legends y Dota 2.

PSG Talón humilló a equipo grande de Europa en Worlds 2021

En el tercer día de la fase de grupos del campeonato mundial de LoL, celebrado en Islandia, PSG Talón sorprendió a propios y extraños, luego de sumar su segundo juego ganado al hilo tras vencer al mejor de uno a Fnatic, excampeón del mundo en 2019.

Hasta el momento PSG Talón se encuentra en la segunda posición del grupo C con un ranking de 2-1 hasta el momento, solo por debajo de Royal Never Give Up equipo que terminó por derrotar a los de PSG.

Los representantes de la PCS se enfrentarán de nueva cuenta a HLE, RNG y Fnatic el próximo domingo 17 de octubre y lo podrás ver a través de las cuentas de Azteca Esports.