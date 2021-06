Uzi estará de regreso a la escena competitiva de LoL

Uno de los ADC más populares de la escena profesional del MOBA de Riot Games, Jian “Uzi” Zi-Hao reveló en una de sus transmisiones en vivo que estaría de regreso en el máximo circuito de League of Legends de China, la LPL para el próximo año 2022, sin embargo, su lugar en los actuales campeones ya está ocupado, por lo que podría no regresar a casa.

El joven de 24 años de edad es uno de los ADC con mejores referencias en la liga de su país, sus grandes actuaciones, impresionante nivel mecánico con Royal Never Give Up lo llevó a estar en la lista de los mejores jugadores del mundo de League of Legends.

En junio de 2020, Uzi sorprendió a los fanáticos del competitivo al anunciar su repentino retiro de League of Legends, luego de presentar una serie de lesiones en sus muñecas y de complicaciones por su enfermedad. Esta situación frenó una carrera de 8 años sin parar en una de las ligas más prestigiosas de esports.

Uzi informó en su stream que comenzará a escalar desde abajo al término del Summer Split de la League of Legends Pro league 2021 (LPL), por lo que lo más probable es que el chino esté de regreso en algún otro equipo de la liga.

Los Splits ganados con Royal Never Give Up y el Mid Season Invitational de 2018, son en buena parte las competencias que avalan la importancias de contar con un jugador profesional de la talla de Jian “Uzi” Zi-Hao.

Dominador de Vayne.

Uzi tiene la fama de ser uno de los jugadores con más habilidades para dominar Vayne en todo el mundo. Todo surgió gracias a su gran participación en los cuartos de final, donde demostró en un gran juego contra OMG un brutal dominio con la Vayne. Para 2014 en un enfrentamiento contra Invictus Gaming, Uzi regaló a su afición un extraordinario Pentakill con el mismo campeón.