Disfruta de estos videojuegos gratis el fin de semana

Como todas las semanas, las diferentes consolas de videojuegos ofrecen un catálogo de videojuegos de los cuales puedes disfrutar durante cierto periodo de tiempo de manera gratuita, así que no te quedes sin jugar y prueba estos títulos desde las tiendas online tanto de Microsoft, Nintendo, Sony y PC.

Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, aún no podíamos bajar la guardia ante la pandemia por Coronavirus, así que será momento de disfrutar de los videojuegos que nuestras consolas nos tienen preparados y aquí te contamos cuales son.

Para usuarios de Xbox

Atentos los usuarios de Xbox Live Gold porque Planet Alpha y Midway Arcade Origins estarán disponibles hasta el 31 de julio, mientras que Rock of Ages 3: Make & Break hasta el 15 de agosto. Quienes gocen del Game Pass podrán contar con Space Engineers y Two Point Hospital hasta el 1 de agosto.

Para usuarios de PlayStation

Los que dispongan del servicio de PlayStation Plus tendrán gratis a A Plague Tale: Innocence para PlayStation 5 hasta el próximo 2 de agosto, Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds,The Five Covens, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown y

Marvel’s Avengers, todos para PlayStation 4 y será hasta el 2 de agosto cuando dejarán de ser gratuitos.

Para usuarios de Nintendo Switch

Solo A Plague Tale: Innocence llegará como demo en la nube de la tienda de Nintendo.





Para usuarios de PC

Si disfrutas de tus juegos favoritos desde la comodidad de tu computadora, tanto Steam como Epic Games Store cuentan con sus propios títulos gratuitos. Steam lanzará Marvel ‘s Avengers, Grounded y a Golf With Your Friends disponibles hasta el 1 de agosto.

Epic Games Store por su parte tendrá a Train Sim World 2 y Mothergunship puesta a disposición de los que quieran jugarlos hasta el 5 de agosto.