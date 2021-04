Ibai responde a críticas de periodista argentino.

Luego de las declaraciones del periodista argentino, Gustavo López sobre Ibai Llanos, la celebridad de internet contestó a las críticas recibidas en el programa de radio deportivo del país del cono sur.

El conductor mostró su intriga y descontento tras la participación de dos figuras del futbol de élite, Paulo Dybala y Sergio “Kun” Aguero en las transmisiones de la plataforma de stream, Twitch de Ibai, haciendo una serie de comentarios que no cayeron bien a la comunidad.

“¿Quién es Ibai?, ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai?”

Fueron algunas de las interrogantes que el periodista expresó en su programa del viernes pasado, luego de que Ibai le tuviera una entrevista con el “Kun”, el delantero argentino que milita en el Manchester City, quien tendría una participación con López, pero que al final terminó saliendo en el canal de Llanos.

"¿Che, por qué los jugadores hablan con Ibai? ¿Quién es Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es? Ahora está de moda hablar con Ibai. Yo llamé a Agüero para hablar. Cuando quieras hablamos pero me ganó Ibai. Ya si me gana Ibai me tengo que retirar”, dijo Gustavo López.

El tema se hizo polémico en redes sociales, la misma comunidad le dio una introducción del trabajo de la celebridad española, hasta llegar a los propios oídos del nacido en Bilbao, quien responde de forma épica con un “No estés de ardido”.

"Gustavo López":

Por la respuesta de @IbaiLlanos a sus comentarios pic.twitter.com/2Itmb0i7tO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2021

Finalmente, el conductor de radio y televisión terminó por invitar a Ibai a su programa en el que le extendió sus disculpas a uno de los streamers más populares del mundo.

Actualmente Ibai suma cerca de 20 millones de seguidores en sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. Es uno de los creadores de contenidos más popular del mundo.

Personajes de la talla como Sergio Ramos, Thibaut Courtois, Neymar Jr, Sergio “Kun” Aguero, Paulo Dybala, entre otros han sido invitado

