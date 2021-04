Nuevo evento de Nintendo Switch “Indie World”

Grandes sorpresas para los amantes del Nintendo Switch, de acuerdo con la compañía nipona mañana se presentarán nuevos juegos independientes (indies) en el evento Indie World 2021.

Recuerda que el evento esta programado para mañana miércoles 14 de abril, comenzará en punto de las 11 hr CDMX (18:00 hrs de España) con una duración aproximada de 20 minutos puedes encontrar la informasión del evento desde sus distintas cuentas oficiales.

¡El 14 de abril a las 18:00 (hora peninsular) publicaremos una nueva presentación #IndieWorld! No te pierdas esta emisión de unos 20 minutos de duración, dedicada a nuevos juegos indies en camino a #NintendoSwitch.



Puedes verla aquí: https://t.co/K8CCusS5LR pic.twitter.com/4aQotaZtUD — Nintendo España (@NintendoES) April 13, 2021

¿Qué nos espera en la transmisión?

La última edición de Indie World fue en diciembre del año pasado, como ya es sabido se centrará únicamente en videojuegos independientes.

Al igual que muchas otras compañías este tipo de eventos a surgido gracias a la cancelación de la E3, difiriéndonos la información de toda la tecnología y videojuego nuevos a lo largo del año.

Si te interesa ver el gran evento de Nintendo lo puedes ver desde una transmisión en los canales oficiales de Nintendo como en Youtube y Twitch aquí te dejamos la liga para que no te pierdas ni un segundo de este magnifico evento.

AQUÍ PUEDES VER EL NINTENDO INDIE WORLD

En la última transmisión de Nintendo Direct pudimos observar distintos títulos como Splatoon 3 que será lanzado hasta el 2022 y los nuevos controles de la edición especial de The Legend of Zelda: Skyward, que podrán usarse con el nuevo juego The Legend of Zelda: Skyward HD que realmente es una adaptación del Wii para el Nintendo Switch con una mejora de gráficas bastante notable.

Mañana descubriremos los avances de los nuevos títulos independientes que Nintendo tiene preparados para todos sus fanáticos, por supuesto que todos esperamos grandes entregas como las de Hades, Streets of Rage 4, Ori and the Will of the Wisps y Spiritfarer, quienes fueron aclamados en 2020.

